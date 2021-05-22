Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma açıklandı! Marcao yeni sözleşmeye imza attı...

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:58
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Galatasaray’da uzun süredir beklenen imza bugün atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu.
 
İlk olarak Hürriyet'in duyurduğu gelişmenin ardından Brezilyalı yıldızın maaşına zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
 
YENİ MAAŞI KAP'A BİLDİRİLDİ
‘’Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
 
2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
 
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 
"G.SRAY'DA BİRÇOK ŞEYİ ÖĞRENDİK"
Resmi imzaların ardından açıklama yapan Marcao, "İnanılmaz mutluyum. Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum. Galatasaray formasını giydiğim ilk andan beri hedefim maksimum katkıyı sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, mücadeleler..." şeklinde konuştu.
 
Marcao sözlerini "Penaltıdan sonra orada inanılmaz çamur olduğunu ve öyle kalırsa Mustafa'nın penaltıyı kaçırabileceğini gördüm. Kazanma içgüdüsüyle Mustafa'nın işini kolaylaştırmak için öyle yaptık" ifadeleriyle sürdürdü.
 
"ADİL BİR SEZON OLMADI"
Sezon değerlendirmesi de yapan Brezilyalı stoper, "En zor sezon bu oldu, birçok şeyle mücadele ettik. Önemli sakatlıklar oldu, taraftarımız bizimle değildi, ne yazık ki objektif olarak hakem kararlarına baktığımızda bir tarafa yardım eden kararlar vardı. Adil bir sezon olmadı. Pozitif tarafa bakarsak; sonuna kadar mücadele eden, inancını kaybetmeyen bir Galatasaray vardı, averajla şampiyonluğu kaçırdık. Buradan dersler çıkardık, bu dersler bize faydalı olacak" dedi.
 
TERİM'İ BABA GİBİ GÖRÜYORUM
Terim'e de övgülerde bulunan Marcao, "Fatih Terim'i bir hoca değil, bir baba gibi görüyorum. G.Saray'a gelmek kolay değil. Riskli bir mevkide oynamak kolay değil. Beni keşfeden beni bugünlere getiren Fatih Hoca'dır. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
 
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF...
Daha önce Marcao için Zenit'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus eibinin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon euroluk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.
 
Ayrıca Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği ve Marcao'nun menajeriyle de ilk temasların gerçekleştirildiği duyurulmuştu.
 
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
 
MARCAO'DAN PAYLAŞIM
Yaşanan gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sözleşmenin sinyalini vermişti.
 

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Etiketler: Galatasaray Marcao imza
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