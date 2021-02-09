Galatasaray'da 4 futbolcu imzayı attı!

Galatasaray Kulübü, yeni transferler Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

MUSTAFA CENGİZ: FUTBOLCULAR KÖLE DEĞİLDİR!

Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık. Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray 'ı seçtiler.

HENRY ONYEKURU: BURASI BENİM EVİM GİBİ





Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız.

DEANDRE YEDLIN: ÇOCUKKEN BİLE G.SARAY'I TANIYORDUM

Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika 'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici.

MOSTAFA MOHAMED: G.SARAY'I İKİNCİ AİLEM GİBİ HİSSETTİM





Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. "Fenerbahçe'den teklif aldın mı?" sorusuna Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum" yanıtını verdi.

Gedson Fernandes: Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı ile buluşurum.



Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı ile buluşurum.

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