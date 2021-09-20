Galatasaray'da 4 futbolcuya büyük tepki! 'Çıkar o üzerindeki formayı'

Alanyaspor mağlubiyetinden sonra bazı futbolcuları hedef alan taraftarlar Yedlin, Ömer Bayram, Babel ve Mostafa Mohamed'i önce ıslıklayıp sonra yuhaladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 9:48
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 Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki geldi.
 
Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etti.
 
Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel oldu.
 
Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil oldu.
 
ALKIŞA ISLIK YANITI
 
Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verdi.
 
MAÇ SONUNDA ÖMER BAYRAM'A; 'ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI' 
 
Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu.
 
Tecrübeli futbolcunun ise 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görüldü.

Başta DeAndre Yedlin, Ömer Bayram ve Ryan Babel'i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde bir başka isim daha vardı.
 
Fanatik'in haberine göre; Mısırlı golcü Mostafa Mohamed de taraftarların hedefindeydi. Maçın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Mohamed, adeta yokları oynamaya devam etti. Gol pozisyonuna girmekte çok zorlanan 23 yaşındaki forvet, aldığı topları da oldukça etkisiz kullandı.
 
Hatta son dakikalarda kaleye çektiği şut farklı bir şekilde auta gidince, tribünler de ona tepki gösterdi.

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Etiketler: ömer bayram yedlin babel mostafa mohamed galatasaray
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