Galatasaray'da 4 futbolcuya büyük tepki! 'Çıkar o üzerindeki formayı'

Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etti.

Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel oldu.

Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil oldu.

ALKIŞA ISLIK YANITI

Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verdi.

MAÇ SONUNDA ÖMER BAYRAM'A; 'ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI'

Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu.