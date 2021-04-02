Galatasaray'da 5 oyuncunun testi pozitif!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

02 Nisan 2021 Cuma - 14:46
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Galatasaray Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada kadın basketbol takımında 5 oyuncunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
 
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Etiketler: galatasaray korona
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