Galatasaray'da 5 oyuncunun testi pozitif!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."