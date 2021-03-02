Galatasaray'da 7,5 milyon euro'luk kangren

Galatasaray Falcao ve Ryan Babel'in bonservislerini bedavaya vermeye hazır.

02 Mart 2021 Salı - 10:05
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni sol beki hazır Salih Uçan bombası! G.Saray dediler ama... Galatasaray'dan yeni stat başvurusu Fransa'da panter diyorlardı Türkiye'de aslan oldum Galatasaray'a Mısır'dan bir yıldız daha

Galatasaray'da yeni transfer Mustafa Muhammed, attığı gollerle Aslan'ı zirveye çıkardı. Falcao ve Babel'i gölgede bırakan Mısırlı futbolcu artık Galatasaray'ın birinci forveti konumunda.
 
Önümüzdeki sezon Muhammed'e sadece 725 bin dolar verecek sarı kırmızılı ekip, kulübede oturacak Falcao - Babel ikilisine 7.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray bu parayı ödemek istemiyor.
 
Söz konusu iki yıldız ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray, sezon sonunda 35 yaşındaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışacak. Maaş bütçesinde 7.5 milyon Euro tasarruf etmenin planlarını yapan Galatasaray, Falcao ve Babel'e bonservislerini vermeye hazır.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao babel galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım' Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım'
Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...' Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...' Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?' Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?' Fenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombası Fenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.