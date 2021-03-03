Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan canlı yayında sert tepki!

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon 'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.

PENALTININ BABASIDIR

Eğer Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı kırmızı kart ise Trabzon'daki penaltının babasıdır

BENİ MEN ETSİNLER

Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Nedir bu ya? Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi?