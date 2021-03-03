Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan canlı yayında sert tepki!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

03 Mart 2021 Çarşamba - 21:47
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Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;
 
Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.
 
PENALTININ BABASIDIR
 
Eğer Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı kırmızı kart ise Trabzon'daki penaltının babasıdır
 
BENİ MEN ETSİNLER
 
Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Nedir bu ya? Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi?

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