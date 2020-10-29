Galatasaray'da Ali Dürüst sesleri

29 Ekim 2020 Perşembe - 16:08
Fatih Terim’le sancılı bir süreç geçiren geçtiğimiz günlerde TT Stadı’nda yapılan zirvede şimdilik krizi yönetmiş gibi gözüken Mustafa Cengiz’in yeniden aday olmayacağı belirtilirken, Galatasaray
’da bazı isimlerin şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
DÜRÜST BAŞKANLIK KOLTUĞUNA SICAK BAKMIYOR
Mayıs ayında düzenlenmesi beklenen olağan genel kongre öncesinde Ali Fatinoğlu, Adnan Polat
, Burak Elmas
gibi eski yöneticiler göze çarparken asıl bombanın Ali Dürüst olduğu bildirildi. Daha önce Galatasaray yönetimlerinde görev alan ve daha sonra TFF’de Başkanvekillği yapan Dürüst’ün camia tarafından istendiği ifade edilirken, 65 yaşındaki iş adamının şimdilik başkanlık koltuğuna sıcak bakmadığı kaydedildi.
BAŞKANLIK TEKLİFİ
Hem Galatasaray’da hem de TFF’de Fatih Terim
’le olan yakın dostluğu apaçık görülen Ali Dürüst için sarı kırmızılı kulislerinde ‘en doğru isim’ yorumu yapılırken, kulübün ileri gelenlerinin eski yöneticiye ‘Gel başkan ol, en uygun hepimizin içine sinecek kişi sensin’ dedikleri bilgisi geldi. Fatih Terim’in de ara sıra yokladığı Dürüst’ün şimdilik zamana ihtiyacı olduğu söylendi.
(Diriliş Postası)