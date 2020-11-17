Galatasaray'da antrenman iptal

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

17 Kasım 2020 Salı - 14:12
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Galatasaray'da aktif olarak milli takım arasında takımla antrenman yapan oyuncuların testleri pozitif çıktığı için Galatasaray'da bugün yapılacak antrenman iptal edildi!
 
Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.
 
GALATASARAY'DA 5 VAKA VAR
 
Galatasaray, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı; "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur."
 
*Omar
*Babel
*Arda Turan
 

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Etiketler: galatasaray korona
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