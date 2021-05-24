Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! Sözleşmesi...

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:53
Galatasaray’da geçen sezonun başında yuvaya dönen ve 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan
’ın şu an kontratı boşa çıkmış durumda.
Sözleşmesindeki opsiyon maddesi gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu lig ve Avrupa
maçlarının yarısından bir fazla karşılaşmada 11 başlayamadı. Arda 21 mücadeleye 11 başlasa da bir karşılaşmayla sözleşmesinin otomatik uzama opsiyonunu kaçırdı. Arda istese şu an bonservisini alıp istediği kulüple sözleşme imzalayabilir ama bunu asla düşünmüyor.
Önce hoca gelmeli
Tek düşüncesi Galatasaray
olan kaptan, en az bir sene daha sarı-kırmızılı formayı terletmek istiyor. Sonrasında yine teknik ve idari kısımda da Galatasaray’a hizmet etmek istiyor. Ancak Arda’nın önceliklerinden biri teknik direktör Fatih Terim
’le sözleşme yenilenmesi. Arda, önce Terim’in imza atmasını bekliyor, hocasından önce saygı gereği bir protokol gerçekleştirmek istemiyor.