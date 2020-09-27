Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Arda Turan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

27 Eylül 2020 Pazar - 21:31
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Arayış içerisindeyiz Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı Galatasaray'da Belhanda'dan transfer açıklaması Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'te! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şoke eden olay! Paraşütle...

Arda Turan, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından şu açıklamalarda bulundu;
 
Benim için Galatasaray formasını giymek her zaman bir ayrıcalık. Bu formayı her giydiğimde heyecanlanıyorum. Fenerbahçe derbisine bir Galatasaraylı olarak çıkmak çok mutluluk verici.
 
'FENERBAHÇE GAYET İYİ TAKIM'
 
Maç öncesi bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin kötü olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Aslında öyle değil. Biz gayet iyi durumdaydık tamam ama Fenerbahçe de iyi takım.
 
Daha net pozisyonlara giren taraf bizdik ama maçın hakkı beraberlikti. Milyonlarca insana daha güzel futbol izletmek isterdik. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor. Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık.
 
'120 DAKİKALIK KONDİSYONUM VAR'
 
Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim.
 
Fenerbahçe zaman zaman duran toplarla gelmeye çalışsa da net pozisyonları yoktu. Milyonlarca insana daha iyi bir derbi izlettirmek isterdik. Böyle durumlarda futbolun doğrularını yapmaya çalıştıkça zevkten çok skor çıkıyor ortaya.
 
TARAFTARA MESAJ
 
Derbiyi kazanamadık, taraftarlarımız üzülmüş olabilir ama kafalarını kaldırsınlar. Bu takım sonuna kadar gidecektir, şampiyonluğu kazanacaktır.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından şok görüntü! Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından şok görüntü!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelenek bozulmadı! Bir kez daha...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelenek bozulmadı! Bir kez daha... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay oldu! Luyindama...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay oldu! Luyindama... Beşiktaş'ın kabusu oldu! Sergen Yalçın döneminde bir ilk...Beşiktaş'ın kabusu oldu! Sergen Yalçın döneminde bir ilk...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.