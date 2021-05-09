Galatasaray'da Arda Turan depremi! Ayrılık...

Galatasaray'da bu sezon 19 maçta ilk 11'de görev alan Arda Turan'ın sözleşmesine konulan opsiyon maddesi devre dışı kaldı.

09 Mayıs 2021 Pazar - 15:58
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık opsiyon maddesi, Beşiktaş derbisinde yedek soyunmasıyla birlikte devre dışı kaldı.
 
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı kırmızılı takımla devam eden sözleşmesi kapsamında 2020-2021 sezonu içerisinde UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde bir sezon daha Galatasaray forması giyecekti.
 
22 MAÇTA İLK 11 OYNAMASI GEREKİYORDU
 
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden ve bu kulvarda 3 resmi müsabaka oynayan Galatasaray, Süper Lig'de ise BAY geçtiği haftalar haricinde 40 maç oynayacak. Bu doğrultuda Arda Turan'ın sözleşmesinin otomatikman 1 yıl daha uzaması için 22 maçta ilk 11'de oynaması gerekiyordu.
 
Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, sırasıyla Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelelerinde ilk 11'de sahaya çıkması durumunda opsiyon maddesindeki şart sağlanmış olacaktı. Ancak deneyimli oyuncunun derbide yedek soyunmasıyla kontratındaki opsiyon maddesi devre dışı kaldı.

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Etiketler: arda turan galatasaray
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