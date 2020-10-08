Ayrılık! Terim'in kara kutusuydu

Hasan Şaş ve Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Fatih Terim, Şükrü Hanedar'ın da biletini kesti.

08 Ekim 2020 Perşembe - 9:08 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 9:27
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Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da kriz patlak verdi.
 
Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isme kesildi. İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'dan Terim de şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.
 
Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle Henedar'la yolları ayırmayı planladığı belirtildi.
 
HANEDAR'IN YERİNE HAKAN BALTA
 
İdari direktörlük görevine de kısa bir süre önce Hanedar'ın yardımcısı olan Hakan Balta'nın getirilmesine karar verildi. Böylece Terim'in uzun yıllar beraber çalıştığı bir isimle daha yollar ayrılmış olacak.
 
Terim, pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı.
 
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken, Şükrü Hanedar gözükmemişti.
 
(Milliyet)
 

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Etiketler: Şükrü Hanedar fatih terim galatasaray
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