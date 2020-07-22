Galatasaray'da ayrılık! Takımla vedalaştı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:48
Galatasaray Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Antalyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay
Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano Ferreira, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Mariano'nun üzgün tavırları gözlerden kaçmadı.