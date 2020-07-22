Galatasaray'da ayrılık! Takımla vedalaştı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano, Antalyaspor maçı antrenmanında takımla vedalaştı. O kareler objektiflere böyle yansıdı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:48
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Galatasaray Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
 
Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano Ferreira, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Mariano'nun üzgün tavırları gözlerden kaçmadı.
 
 

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