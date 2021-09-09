Galatasaray'da Aytaç Kara için flaş karar! Fatih Terim izin vermedi!

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara transfer teklifleri alırken son karar çıktı.

09 Eylül 2021 Perşembe - 9:25
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Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara konusunda transferin son günlerinde flaş gelişmeler yaşanmıştı. Oyuncunun ayrılığı gündeme gelirken, karar verildi.

Altay ve Yeni Malatyaspor'dan teklifler alan Aytaç Kara, forma giyebilmek için teklifleri değerlendirmeye aldı ancak Fatih Terim oyuncunun kalmasını istedi. 28 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'da devam etme kararı aldı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise yaptığı açıklamada "Galatasaray, Aytaç Kara'yı bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı formayı bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez giyen Aytaç Kara, Süper Lig'de ise forma şansı bulamamıştı.

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Etiketler: Galatasaray Fatih Terim Aytaç Kara Galatasaray transfer
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