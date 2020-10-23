Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz sarı-kırmızılı gündeme dair açıklamalarda bulundu

23 Ekim 2020 Cuma - 21:05
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Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz sarı-kırmızılı gündeme dair açıklamalarda bulundu
 
"Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular"
 
"Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye."
 
"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım."
 
"Bize diyorlar ki, seçime gitmiyorsunuz. Biz Eylül ayında dernekler masasına yazdık. Dernekler masası bize direkt cevap veremedi. Sorduk. Ankara'da 1 ay istişare ettiler. Bugün saat 16:00'da cevap geldi. Geniş 1 Aralık'a kadar izin verilmediği yönünde cevap geldi. 1 Aralık'a kadar izin verilmedi. Bunu özellikle yazdık. Sanki bahane gösteriyormuşuz gibi gösterdiler. Bu da bizi yaralıyor. Bugün cevap geldi. Biz seçim yapmak istedik"
 
Falcao açıklaması
 
"Falcao açılacak, Türkiye'deki futbola, yorumlara alışacak. İndirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Falcao'ya yanlış bir şey söylenmedim. Ona çok müteşekkirim. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri Falcao'dur ve bizde oynuyor." 
 
"Düzenli olarak bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz, tanıdığım, sevdiğimiz insanlar çok ağır hakaret etti. Divan Başkanı bunu teşvik etti. Bizim lehimize konuşanları susturmaya çalıştı. "

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