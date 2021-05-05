Galatasaray'da başkanlık seçim iptal oldu!

Galatasaray Kulübü, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıkladı.

Seçimin, yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe kadar iptal iptal edildiği duyuruldu.

13 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca ilk toplantısı 22 Mayıs 2021, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

Karar tarihinden sonra İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş katılımlı etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine karar verilmiştir.

Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.