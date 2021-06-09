Galatasaray'da beklenen ayrılık! Başakşehir transferi açıkladı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı,Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.



BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI



Deneyimli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, Şener transferini resmen açıkladı.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:



Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı’yı iki yıllığına kadrosuna kattı.



Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.



Uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.