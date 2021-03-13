Galatasaray'da Belhanda'dan sonra Emre Akbaba gelişmesi

Galatasaray Belhanda'dan sonra Emre Akbaba ile de yollarını ayırma kararı aldı.

13 Mart 2021 Cumartesi - 8:29
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G.Saray'ın F.Bahçe ile girdiği rekabet sonucunda tam 4 milyon Euro'ya 2018 sezonu yaz döneminde renklerine bağladığı Emre Akbaba yol ayrımında. İki ağır sakatlık yaşayan ve sarı-kırmızılı takıma beklenen katkıyı sağlayamayan yıldız oyuncu, yıllık 9.2 milyon TL kazanıyor. Emre Akbaba'ya bir şans daha verme kararı alan yönetim, ücretinde önemli oranda indirime gitmesi şartıyla 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak beklediği süreleri alamayan Emre, bu teklife ne olumlu ne olumsuz cevap verdi.
 
Sabah'ın haberine göre ayrıca Trabzonspor'un Bakasetas transferi gerçekleşmeseydi Emre Akbaba'nın, ocak ayında bordo-mavililere gitmeye niyetlendiği ortaya çıktı… Yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşamayan orta saha oyuncusu, hocası Fatih Terim'in de gözünden düştü. Ara transferlerden sonra yeni takım kurgusu oluşturan Terim, Emre Akbaba'yı planlarına dahil etmedi. Ligde 4 haftadır hiç oynamayan Emre, 2 maçta 21 kişilik kadroya bile giremedi ve tribüne gönderildi..

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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