Galatasaray'da Burak Elmas Elneny'i veto etti!

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Mısırlı orta saha Elneny'nin 15 milyon euro'luk maliyeti sarı kırmızılı yönetime geri adım attırdı.

03 Eylül 2021 Cuma - 9:16
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UEFA'ya kadroların verileceği son günde 6 numara arayışlarına hız veren Galatasaray , Mohamed Elneny transferine yoğunlaştı ve Arsenal ile temas kurdu.
 
Fanatik'in haberine göre; İngiliz ekibinin serbest bırakmaya yanaştığı Mısırlı oyuncu ile görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun talepleri sonrası transferden vazgeçti.
 
2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talebi
 
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep etti. Vergiler ve menajerlik ücretleriyle toplam 15 milyon Euro'yu bulan maliyet sonrası transfer iptal oldu.
 
Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Mısırlı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
 
Burak Elmas bizzat veto etti
 
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferi bizzat veto etti ve Sarı Kırmızılı ekip, alternatif isimlerle görüşmelere başladı. Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Elneny, bu sezon 2 maçta görev aldı. Elneny, geçen sezon ise 41 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.

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Etiketler: elneny galatasaray burak elmas
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