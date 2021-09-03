Galatasaray'da Burak Elmas Elneny'i veto etti!

UEFA'ya kadroların verileceği son günde 6 numara arayışlarına hız veren Galatasaray , Mohamed Elneny transferine yoğunlaştı ve Arsenal ile temas kurdu.

Fanatik'in haberine göre; İngiliz ekibinin serbest bırakmaya yanaştığı Mısırlı oyuncu ile görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun talepleri sonrası transferden vazgeçti.

2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talebi

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep etti. Vergiler ve menajerlik ücretleriyle toplam 15 milyon Euro'yu bulan maliyet sonrası transfer iptal oldu.

Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Mısırlı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Burak Elmas bizzat veto etti