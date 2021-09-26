Galatasaray'da Burak Elmas ve dev toplantı...

Eski başkanlar ve yöneticilerin katılması beklenen ‘Yüksek İstişare Kurulu’ toplantısı Burak Elmas etrafında toplanacak.

26 Eylül 2021 Pazar - 10:09 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 10:13
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Galatasaray ’ı eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları masaya yatırıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas, adını “Yüksek İstişare Kurulu” koyduğu ekibi bir araya getiriyor.
 
Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim’de Yüksek İstişare Kurulu’nun toplanacağını bildirdi. Bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak. Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor. Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine “şeffaflık” uyarısı yapacağı belirtiliyor.

 

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Etiketler: burak elmas galatasaray
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