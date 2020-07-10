Galatasaray'da büyük şok! 450 milyon TL...

Pandemi sonrası gişe hasılatı durmuş, ürün satışı dibe vurmuştu... Üstüne üstlük yeni sponsor bulunamıyor, eldekiler bırakıyor. Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi sayesinde gelen toplam 70 milyon Euro da elden gitti

10 Temmuz 2020 Cuma - 8:26
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Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray, sportif başarısızlığın faturasını ağır ödeyecek.
 
Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi sayesinde toplam 70 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüpte buna rağmen 270 ve 242 milyon liralık zarar söz konusuydu. 31 Mart 2020 itibarıyla net borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklanan Galatasaray'da bu rakamın 2 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor.
 
Çünkü sarıkırmızılı kulübün finans ekibinin yeni sezon için öngördüğü zarar tam 450 milyon TL!
 
PANDEMİ KULÜBÜN KASASINI BOŞALTTI
 
Sezon boyunca ortalama 40 bin taraftarı ağırlayan Türk Telekom Stadı için bilet satışı-gişe hasılatı duran Galatasaray'da pandemi sürecinden GS Store da olumsuz etkilendi. Forma-ürün satışları dibe vurdu.
 
Göğüs reklamı veren Terra Pizza anlaşmayı yenilemeyi düşünmüyor ve yeni sponsorlar bulunamıyor. Kur farkı zararı ile birlikte 35 milyon Euro olarak hesaplanan nakit akış kaybı ve mahrum kalınacak Şampiyonlar Ligi geliri ile Galatasaray'ın zararı 450 milyon TL'yi bulacak.
 
 

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