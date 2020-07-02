Galatasaray'da büyük sürpriz! Muslera idman yaptı

02 Temmuz 2020 Perşembe - 14:05
Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay
Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.