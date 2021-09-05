Galatasaray'da can sıkıcı prova!

Hazırlık maçı için Farul Constanta ile karşı karşıya gelen Galatasaray Rumen rakibine 3-1 kaybetti.

05 Eylül 2021 Pazar - 13:00
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Süper Lig'de 3 hafta sonucunda 7 puan toplayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Farul Constanta ile karşılaştı. Mücadele 3-1 Rumen ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
 
Galatasaray'ın golü 30. dakikada Bradley de Nooijer (k.k) gelirken; Farul Constanta'nın golleri 84'te Jefte Betancor, 87'de Ely Fernandes ve 90+3'te G. Ganea'dan (p.) geldi.
 
MARCAO İLK 11'DE BAŞLADI!
 
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, mücadelede ilk 11 başladı. Brezilyalı stoper 8 maçlık cezaya çarptırılırken, sarı-kırmızılı yönetim de 150 bin Euro'luk para cezası vermişti.

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Etiketler: Farul Constanta galatasaray
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