Galatasaray'da iki futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, iki futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA 14 Ağustos 2020 Cuma - 13:01 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:05
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.
 
Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray corona virüs virüs şoku Galatasaray virüs virüs tespit edildi
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