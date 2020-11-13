Covid-19'a yakalanan futbolcu açıklandı

Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı

13 Kasım 2020 Cuma - 14:31 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 14:46
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Djibril Sow... Mustafa Cengiz aday olacak mı? İşte yanıtı Şenol Güneş 'Arda' dedi oyuncuyu hırs bastı 'Bize çok güç katacak gelsin' Burak Elmas'tan sonra bir aday daha

Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
 
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
 
"Kamuoyunun bilgisine;
 
Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCP testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
 
Yıldız futbolcunun baş ağrısı ve hafif öksürük şikayetinin olduğu ve oyuncunun kaldığı otelde karantinaya alındığı duyuruldu.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray covid
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı: Tekrar istediler... Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı: Tekrar istediler...
Fenerbahçe'den ilk transfer! Resmen duyurdular...Fenerbahçe'den ilk transfer! Resmen duyurdular... Abdullah Avcı'dan ilk bomba! Eski öğrencisi...Abdullah Avcı'dan ilk bomba! Eski öğrencisi... Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an! İstanbul'da büyük sürpriz...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an! İstanbul'da büyük sürpriz...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.