Covid-19'a yakalanan futbolcu açıklandı

Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"Kamuoyunun bilgisine;

Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldız futbolcunun baş ağrısı ve hafif öksürük şikayetinin olduğu ve oyuncunun kaldığı otelde karantinaya alındığı duyuruldu.