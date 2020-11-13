Covid-19'a yakalanan futbolcu açıklandı

13 Kasım 2020 Cuma - 14:31
| Son Güncelleme : 13 11 2020 - 14:46
Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
"Kamuoyunun bilgisine;
Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCP testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık
heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Yıldız futbolcunun baş ağrısı ve hafif öksürük şikayetinin olduğu ve oyuncunun kaldığı otelde karantinaya alındığı duyuruldu.