Galatasaray'da deprem! %15 bela oldu

Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını kesen Galatasaray FIFA'lık oluyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 12:47
İLGİLİ HABERLER
Takımı sahadan çekti! G.Saraylı yıldız tokat attı Açıkladı! G.Saray seçime gidiyor Anlaşmaya vardılar! Ortak çalışıyorlar Kararını verdi! 'Şu 5 Ekim bir geçsin...' Muslera mesajı alkış topladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o biz de değil şu an! Bunlar % 15'i kabul etmedi" diye hedef gösterdiği iki futbolcunun Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı.
 
İki oyuncunun son dönemdeki isteksizliği ve formsuzluğun altında da yine bu durumun etkili olduğu belirtildi. Diğer futbolculara ödeme gerçekleşirken, Belhanda ve Feghouli'ye yapılmamasının oyuncuları olumsuz etkilediği ifade edildi.
 
Başkan Cengiz'in bu ödemelerin bilinçli olarak yapılmadığını açıklamasından sonra iki futbolcunun nasıl bir reaksiyon verecekleri merak ediliyor.
 
Rahatsızlık
 
Başkan'ın açıklamalarının Florya'da büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi. Transfer döneminin sona ermesinden sonra takımla kalmaları kesinleşen iki futbolcunun hedef gösterilmesinin ilerleyen haftalarda olumsuz sonuçları doğurabileceği endişesi yaşanıyor.
 
Teknik Direktör Fatih Terim'in iki tecrübeli ismi bundan sonra nasıl motive edeceği merak ediliyor.
 
Bu arada daha önce alacakları konusunda FIFA'ya şikayette bulunan Belhanda'nın ardından Feghouli'nin de aynı yolu izlediği öğrenildi.
 
Yüzde 15 açıklaması
 
Başkan Mustafa Cengiz'in, "İki oyuncuya ödeme yapılmadı" açıklaması üzerine kulüp, bu konuya açıklık getirdi. Koronavirüs nedeniyle % 15 indirimde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "% 15'i kabul etmeyen oyuncuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır" denildi.
 
(Milliyet)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray fıfa belhanda feghouli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da ayrılık Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray - Ümit Milli Takım maçında tokat kriziGalatasaray - Ümit Milli Takım maçında tokat krizi Fenerbahçe'de Ozan Tufan kriziFenerbahçe'de Ozan Tufan krizi Tolgay Arslan: Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedimTolgay Arslan: Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedim
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.