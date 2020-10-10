Galatasaray'da deprem! %15 bela oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o biz de değil şu an! Bunlar % 15'i kabul etmedi" diye hedef gösterdiği iki futbolcunun Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı.

İki oyuncunun son dönemdeki isteksizliği ve formsuzluğun altında da yine bu durumun etkili olduğu belirtildi. Diğer futbolculara ödeme gerçekleşirken, Belhanda ve Feghouli'ye yapılmamasının oyuncuları olumsuz etkilediği ifade edildi.

Başkan Cengiz'in bu ödemelerin bilinçli olarak yapılmadığını açıklamasından sonra iki futbolcunun nasıl bir reaksiyon verecekleri merak ediliyor.

Rahatsızlık

Başkan'ın açıklamalarının Florya 'da büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi. Transfer döneminin sona ermesinden sonra takımla kalmaları kesinleşen iki futbolcunun hedef gösterilmesinin ilerleyen haftalarda olumsuz sonuçları doğurabileceği endişesi yaşanıyor.

Teknik Direktör Fatih Terim 'in iki tecrübeli ismi bundan sonra nasıl motive edeceği merak ediliyor.

Bu arada daha önce alacakları konusunda FIFA'ya şikayette bulunan Belhanda'nın ardından Feghouli'nin de aynı yolu izlediği öğrenildi.

Yüzde 15 açıklaması

Başkan Mustafa Cengiz'in, "İki oyuncuya ödeme yapılmadı" açıklaması üzerine kulüp, bu konuya açıklık getirdi. Koronavirüs nedeniyle % 15 indirimde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "% 15'i kabul etmeyen oyuncuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır" denildi.

(Milliyet)