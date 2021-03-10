Galatasaray'da deprem! 6 futbolcu eşyalarını topladı gidiyor

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

10 Mart 2021 Çarşamba - 10:00
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Süper Lig'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direk katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.
 
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA...
 
Maliyeti yüksek olan oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yapan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bazı oyuncular için kiralama formülü de masaya yatırıldı.
 
9 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
 
2020-2021 sezonun sona ermesiyle tam 9 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'da kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. İşte Galatatasaray'ın sezon sonunda yapacağı hamleler...
 
ŞENER ÖZBAYRAKLI
 
Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yenilememe kararı alındı. Haziran ayı başında Şener'in Galatasaray'daki kariyeri sona erecek.
 
MARCELO SARACCHI
 
Geçtiğimiz sezonun ortasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten kiralanan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yaşadığı sakatlıklarla sık sık takımdan uzak kalan futbolcu için kararını veren Terim, oyuncunun bonservis bedelinin de yüksek olması sebebiyle Saracchi ile devam etmeme kararı aldı.
 
JIMMY DURMAZ
 
2019-2020 sezonu öncesinda Galatasaray'a imza atan futbolcu, sezon başında Süper Lig'e yeni katılan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, gelecek sezonun planlamasında yer almıyor.
 
RADAMEL FALCAO
 
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol birden atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak.
 
JESSE SEKIDIKA
 
2020 yılının ilk aylarında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, devre arasında Konyaspor'a kiralanmıştı. Genç oyuncu gelecek sezonun planlarında yer almıyor ve Konyaspor'dan döndükten sonra yeniden kiralanması bekleniyor.
 
MARTIN LINNES
 
Şener Özbayraklı'nın ardından aynı bölgede forma giyen Martin Linnes ile de sezon sonu yollar ayrılacak. De Andre Yedlin'i sağ bekte oynatacak olan Terim, sözleşmesi bitecek Linnes ile yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.

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Etiketler: galatasaray saracchi şener özbayraklı linnes jimmy durmaz falcao sekidika
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