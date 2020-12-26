Galatasaray'da Diagne kadroya alınmadı skandala imza attı!

Galatasaray'ın golcüsü Diagne’nin eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tecrübeli oyuncunun iki testi de negatif çıkmasına karşın, teknik heyet tedbir amaçlı olarak futbolcusunu antrenmana çıkarmadı ve Trabzon maçı kadrosuna almadı. Buna karşın alışverişe çıkan Diagne sarı kırmızılı camianın tepkisini çekti.

26 Aralık 2020 Cumartesi - 9:16
İLGİLİ HABERLER
Kritik maç öncesi büyük şok! Kadrodan çıkarıldı Trabzonspor maçı öncesi flaş Falcao gelişmesi Cimbom Donk'la kazanınca o da hizaya geldi Bu istatistik G.Saray'ı şampiyonluk yarışından koparır Galatasaray'da kritik gün! Fatih Terim ve Marcao...

Zaman zaman tepki çeken hareketlere imza atan Mbaye Diagne son yaptığıyla bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.
 
Ligde bugün Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray’ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti. Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne’yi antrenmana çıkarmadı.
 
 
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne’nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi. Hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.
 
Senegalli yıldız futbolcu önceki gün ünlü bir giyim mağazasına giderek yılbaşı alışverişi yaptı ve bu videoları da Instagram hesabından paylaştı.
 
RADAMEL FALCAO 61 GÜN SONRA KADRODA
G.Saray’ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında Mbaye Diagne’den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Esasen sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falcao da bu maçın kadrosunda yer alacak.
 
Lakin 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu büyük olasılıkla bugün yedek soyunacak. Fatih Terim’in bu nedenle ileri uçta, esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan’a forma vermesi bekleniyor. Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu olan Falcao ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacak.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Diagne Galatasaray Trabzon
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Süper Lig'i sallayacak transferler! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Süper Lig'i sallayacak transferler! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Galatasaray'a Mısır'dan kötü haber! Yeni Salah...Galatasaray'a Mısır'dan kötü haber! Yeni Salah... Galatasaray'da ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek...Galatasaray'da ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek... En sonunda Ali Akman bombası patladı! '2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay'En sonunda Ali Akman bombası patladı! '2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.