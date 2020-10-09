Galatasaray'da Efecan pişmanlığı

Alanyaspor ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Galatasaray'ın radarında olan Efecan Karaca resmi teklif gelmeyince kulübüyle olan kontratını uzattı.

09 Ekim 2020 Cuma - 9:43
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Futbolcu satışında başarılı olamayan G.Saray son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı.
 
Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a bu sezon Sivasspor'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi. Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı Almanya maçına ise Florya'dan yetişen bir isim damgasını vurdu: Efecan Karaca.
 
SÖZLEŞMESİNİ 2022 YILINA KADAR UZATTI
 
Galatasaray altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana Alanyaspor formasını giyiniyor. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı. Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
 
FEGHOULİ SAĞ KANATTA ALTERNATIFSIZ KALDI
 
Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla Fatih Terim'i zor durumda bıraktı. Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.
 
3. kez ayyıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı. Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı. 2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi.
 
(Sabah)

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Etiketler: efecan karaca galatasaray
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