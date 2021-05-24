Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram yeni kontratı kaptı

Galatasaray’da iç transfer görüşmelerindeki hareketlilik sürüyor. Marcao ile yeni kontrat yapan ve Brezilyalı stoperin mukavelesini 2024’e uzatan sarı-kırmızılarda yeni isimlerde sırada duruyor.

Ömer Bayram ise zam alacak. 2 senedir Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki oyuncu 400 bin euro yıllık ücret alıyordu. Ömer’in yeni mukavele ile beraber ücreti yıllık 5 milyon liraya çıkarılacak. Galatasaray’da her iki futbolcuyla ilgili Teknik Direktör Fatih Terim’in olumlu raporunun dikkate alındığı görüldü. (Milliyet)