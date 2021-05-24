Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram yeni kontratı kaptı

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:59
Galatasaray’da iç transfer görüşmelerindeki hareketlilik sürüyor. Marcao ile yeni kontrat yapan ve Brezilyalı stoperin mukavelesini 2024’e uzatan sarı-kırmızılarda yeni isimlerde sırada duruyor.
Aslan’da Emre Akbaba ve Ömer Bayram’ın da imzası hazır. Galatasaray
ile sözleşmeleri sona eren iki oyuncuyla da anlaşma sağlandı. Cim-Bom’da zaman zaman performansları tartışma konusu olmasına karşın Teknik Direktör Fatih Terim
iki isimden vazgeçmeyerek forma şansı vermeye devam etmişti. Emre Akbaba yeni sözleşmesinde büyük indirime gidecek. Daha önce 1 milyon 750 bin euroya oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’dan yeni kontratıyla beraber yıllık 10 milyon lira alacak.
Ömer Bayram ise zam alacak. 2 senedir Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki oyuncu 400 bin euro yıllık ücret alıyordu. Ömer’in yeni mukavele ile beraber ücreti yıllık 5 milyon liraya çıkarılacak. Galatasaray’da her iki futbolcuyla ilgili Teknik Direktör Fatih Terim’in olumlu raporunun dikkate alındığı görüldü. (Milliyet)