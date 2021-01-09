Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni maaş tekllifi! İndirimli sözleşme...

Emre Akbaba, Galatasaray ile devam ediyor. Performans düşüklüğüne rağmen, Fatih hocanın tavsiyesiyle yönetimden yeni sözleşme teklifi alan tecrübeli futbolcu, maaşında indirimi kabul etti.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.7 milyon Euro'luk senelik ücretini 1 milyon Euro'ya düşürecek.

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK

Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte, Akbaba'nın önümüzdeki günlerde yeni mukaveleye imza atacağı öğrenildi. Böylece Sarı-Kırmızılı kulübün maaş bütçesinde yer açılmış olacak.