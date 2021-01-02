Galatasaray'da Emre Kılınç, Marcao ve Falcao şoku!

02 Ocak 2021 Cumartesi - 20:50
Galatasaray'da Emre Kılınç 51. dakikada kırmızı kartla oyun
dışında kaldı.
Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart sonrası VAR'dan uyarı geldi. Abd
ülkadir Bitigen, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Emre Kılınç'a verdiği kırmızı kart kararını değiştirmedi.
Galatasaray'da Marcao'nun ardından sarı kart gören Arda Turan
da Konyaspor
maçında cezalı duruma düştü.
Falcao sakatlandı
Galatasaray'da 46. dakikada oyuna giren Falcao, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.