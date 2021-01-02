Galatasaray'da Emre Kılınç, özür mesajı yayımladı

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 23:57
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Antalyaspor maçının ikinci yarısında Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre, yayımladığı özür mesajında "Tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray tarafından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
 

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