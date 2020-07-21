Galatasaray'da Falcao kavgası: Parasını sen öde

Başkan Cengiz ve birkaç yöneticinin Abdurrahim Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde” diyerek çıkıştıkları, Albayrak’ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

21 Temmuz 2020 Salı - 12:10
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transfer için Bernard Mensah operasyonu Galatasaray'da Ryan Babel'e bir şans daha! Galatasaray'dan Nikos Pappas bombası! Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Galatasaray'da Onyekuru sürprizi! Yeni hoca...

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir kriz de Radamel Falcao konusunda yaşıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 25 maç kaçıran Kolombiyalı golcünün alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarması, yönetim kurulunun da gündemine geldi.
 
Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde” diye çıkıştığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak’ın ise bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve bir süre konuşmama kararı aldığı belirtiliyor. Yaz aylarında Falcao’nun transferinin gecikme sebebi olarak, Albayrak’ın tecrübeli futbolcuya sarılmış halde verdiği poz gösterilmişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Güzel spikerin şampiyonluk heyecanı! Güzel spikerin şampiyonluk heyecanı!
Açıkladılar! Luiz Gustavo'nun yeni takımı... Açıkladılar! Luiz Gustavo'nun yeni takımı...  Galatasaray'dan transfer atağı! 2 yıldız gündemde...Galatasaray'dan transfer atağı! 2 yıldız gündemde... Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.