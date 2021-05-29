Galatasaray'da Fatih Terim - Arda Turan krizi! Toplantıyı terk etti ve gitti

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi, "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar. (Fotomac)