Galatasaray'da Fatih Terim - Arda Turan krizi! Toplantıyı terk etti ve gitti

Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşanan Fatih Terim - Arda Turan krizi Galatasaray gündemine damga vurdu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:43
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Galatasaray'da önceki gün kritik bir toplantı yapıldı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın otelindeki buluşmanın ana gündem maddesi Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nun ortak liste ile seçime girmesiydi. Mevcut yönetim ve Adnan Polat destekli Yiğit Şardan'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas'ın, "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi. Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği, "Fatih Terim de Arda Turan da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.
 
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI
 
Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi, "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar. (Fotomac)

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Etiketler: arda turan fatih terim eşref hamamcıoğlu burak elmas
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