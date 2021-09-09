Galatasaray'da Fatih Terim'den kritik karar!

Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde Fernando Muslera konusunda verilecek karar merakla bekleniyor.



Uruguay Milli Takımı'na giden Fernando Muslera, cuma günü sabahın ilk saatlerinde Ekvador maçına çıkacak. İspanya üzerinden İstanbul'a dönecek olan ve Cumartesi gecesi İstanbul'da olması beklenen Uruguaylı kalecinin bu nedenle maçta oynaması zor görünüyor.



FATİH TERİM: "KOLAY DEĞİL"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde, "Bazen Muslera milli takımdan olağanüstü geç dönerse birtakım mecburi durumlar oluyor. 20 saat uçuyor. Kolay iş değil bunlar. Kalecilerimizi de zaman zaman kullanmayı düşünebiliriz. Bir sıkıntımız olmayacak, alternatifler artabilir yakında" demişti.



Derbide kaleyi Fatih Öztürk'ün koruması bekleniyor. Tecrübeli eldiven, Farul Constanta maçında eldivenleri giymişti.