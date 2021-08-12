Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu Feghouli ve transfer itirafı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 23:55
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UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
 
Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız
 
ADAPTE OLMAK KOLAY DEĞİL
 
Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız.
 
DERS ALMAK GEREKİYOR
 
Takımımızın kalitesi daha önce ama yaşadığımız bazı sıkıntılar, buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Tarihte de bazı şeyler var ki, insanın ders alması gerekiyor. Bu seviyede birçok takımımızın elenmişliği vardı, biz de dahil.
 
RAKİBİMİZDEN İYİYİZ
 
Oyunu domine eden, istediği gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Ki öyle olması gerek biz rakibimizden iyiyiz.
 
KÖTÜ GOLLER YİYORUZ
 
Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu.
 
GELENLER, GİDENLER OLACAK
 
Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak
 
FEGHOULI'YI KAZANABİLİRSEK...
 
Demek ki Feghouli'yle biraz sohbet etmemiz gerekiyormuş. Uzun zaman sonra bir sohbetimiz oldu. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. İstediğim Feghouli olursa sevinirim de. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması lazım. Feghouli'nin daha da yukarı çıkması lazım. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum

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