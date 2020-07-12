Galatasaray'da Fatih Terim'den sitem: 'Beni çok üzüyor'

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum. Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor

BUNA ALIŞIK DEĞİLİZ

İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Herhalde yukarıda bir konum artık zor.

EMİN BAYRAM AÇIKLAMASI

Emin Bayram hatalar yapacak, bedellerini biz ödeyeceğiz ama kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i kurtarmak için maça asılmalarını beklerdim, takım oyunu budur.

FALCAO VE LEMINA....

Alanya, Falcao ve Lemina'nın forma giyemeyeceğini sanmıyorum. Zaten fikstüre bakarız, iddiamız kalacak mı. Zaten oynasalar da hazır olacaklarını düşünmüyorum. Keşke Rize Başakşehir maçlarında berabere olabilseydik.

MESAJ SADECE EMİN'E

Emin Bayram'ı kimseye mesaj olsun diye kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Mesaj sadece Emin'e, 'Al bunu ve uzun yıllar devam et.' Ben zaten birçok gence forma ve kaptanlık verdim