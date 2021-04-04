Galatasaray'da Fatih Terim'siz kabus!

04 Nisan 2021 Pazar - 10:03
Cezası nedeniyle Hatay
’da takımın başında sahadaki yerini alamayan teknik direktör Fatih Terim
’in yokluğunda Galatasaray
, Süper Lig’deki 29. maçta 39 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar, 1 maçlık cezası daha bulunan tecrübeli teknik adamın şu ana kadar cezalı olduğu söz konusu 29 Süper Lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgi alınırken bu süreçte 39 puan yitirdi. Bununla beraber Fatih Terim, toplamda aldığı 34 maçlık cezanın 29’unu Süper Lig’de, 3’ünü Türkiye Kupası’nda, 2’sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.