Galatasaray'da Fatih Terim'siz kabus!

Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın kulübede olmadığı 29 lig maçında çok zorlandı... Galatasaray, Terim’in cezalı olduğu 29 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

04 Nisan 2021 Pazar - 10:03
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray maçına saatler kala Boupendza'nın testi negatif çıktı! Galatasaray'dan Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Aziz Yıldırın ile Nihat Özdemir arasında kritik görüşme! Hatayspor maçında Galatasaray'da 6 eksik Galatasaray'da 5 oyuncunun testi pozitif!

Cezası nedeniyle Hatay’da takımın başında sahadaki yerini alamayan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig’deki 29. maçta 39 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar, 1 maçlık cezası daha bulunan tecrübeli teknik adamın şu ana kadar cezalı olduğu söz konusu 29 Süper Lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgi alınırken bu süreçte 39 puan yitirdi. Bununla beraber Fatih Terim, toplamda aldığı 34 maçlık cezanın 29’unu Süper Lig’de, 3’ünü Türkiye Kupası’nda, 2’sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim Hatayspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Hatayspor- Galatasaray maçıyla ilgili olay sözler: Kendinizi kandırmayın! Hatayspor- Galatasaray maçıyla ilgili olay sözler: Kendinizi kandırmayın!
Fatih Terim'in kararları olay oldu! Ortalık yıkıldı, ilk kez...Fatih Terim'in kararları olay oldu! Ortalık yıkıldı, ilk kez... Diagne ve Okay Chelsea'yi yıktı! 7 gol...Diagne ve Okay Chelsea'yi yıktı! 7 gol... Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.