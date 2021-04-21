Galatasaray'da Fatih Terim yerinden kalkamadı! Arda Turan'la...

Süper Lig'in 36. haftasının önemli maçında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir süre soyunma odasına gitmedi ve saha içinde kaldı. Takım kaptanlarından Arda Turan da Terim'in yanına giderek maçın kritiğini yaptı.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 21:36
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Galatasaray'ın Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımda ilginç anlar yaşandı.
 
Hakem Mete Kalkavan'ın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oturduğu yerden kalkmadı ve bir süre soyunma odasına gitmeyip çevresini izleyerek tepkisiz kaldı.
 
Sonrasında takım kaptanlarından Arda Turan Terim'in yanına geldi ve ikili, bir süre karşılaşmanın kritiğini yaptılar. Fatih Terim ve Arda Turan'ın maçın kritiğini yaparken son derece üzgün oldukları dikkatlerden kaçmadı.
 
Maç sonu yayıncı kuruluşa röportaj veren ve bu diyalog sorulan Arda Turan, "Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda tanıdığım en çalışkan insan olabilir. Tabii çok üzülüyor. Maçtan önce analizini en iyi şekilde yapıyor. Maalesef biz futbolcular bunu sahaya yansıtamıyoruz bazen. Çok iyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde puan kaybı yaşayınca üzülüyor tabii" dedi.

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