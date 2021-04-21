Galatasaray'da Fatih Terim yerinden kalkamadı! Arda Turan'la...

Galatasaray'ın Trabzonspor 'la sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımda ilginç anlar yaşandı.

Sonrasında takım kaptanlarından Arda Turan Terim'in yanına geldi ve ikili, bir süre karşılaşmanın kritiğini yaptılar. Fatih Terim ve Arda Turan'ın maçın kritiğini yaparken son derece üzgün oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Maç sonu yayıncı kuruluşa röportaj veren ve bu diyalog sorulan Arda Turan, "Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda tanıdığım en çalışkan insan olabilir. Tabii çok üzülüyor. Maçtan önce analizini en iyi şekilde yapıyor. Maalesef biz futbolcular bunu sahaya yansıtamıyoruz bazen. Çok iyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde puan kaybı yaşayınca üzülüyor tabii" dedi.