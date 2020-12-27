Galatasaray'da Feghouli açıklaması

27 Aralık 2020 Pazar - 15:40
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kulübün açıklamasına göre, ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor
'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Feghouli'nin durumu MR'dan sonra netleşecek
Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Feghouli, 33. dakikada oyundan çıkmıştı.
Ayrıca sakatlığı süren kaleci Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.
Ryan Babel, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışırken, Oghenekaro Etebo günü tedaviyle geçirdi.