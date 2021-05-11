Galatasaray'da Feghouli'nin hesabı kesildi

Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro maaş alan Sofiane Feghouli ile ipler koptu.

11 Mayıs 2021 Salı - 9:42
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G.Saray’da forma giydiği dönemde en az süre aldığı sezonu geçiren Sofiane Feghouli’ye son dört maçta olduğu gibi bugün de forma verilmeyeceği belirtildi. Peki sarı kırmızılı ekibin en yetenekli ve pahalı yıldızı neden son maçlarda 1 dakika bile süre alamadı? İşte 31 yaşındaki yıldızın kredisini tüketip gözden düşmesinin nedenleri:
 
· Oynadığı son maçlarda performansı yetersiz görüldü.
 
· Adeta forma savaşı yaşanan antrenmanlarda kazanma arzusu ve isteği düşük.
 
Son dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in uyarı ve isteklerini yeteri kadar dikkate almıyor. Hal böyle olunca Terim’in de Feghouli’yi kadroda düşünmediği belirtildi. Galatasaray’da iki şampiyonluk kazanan ve zaferin geldiği sezonlara damga vuran tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı forma ile en az süre aldığı ve en az gol katkısı sağladığı sezonuna imza attı.
 
GİTMESİ GÜNDEMDE
 
Trabzon maçından bu yana şans bulamayan Cezayirli bu sezon ligde toplam bin 175 dakika süre alırken sadece 6 gol katkısı yaptı ve ilk kez bir sezonda 10 gol barajının altında kaldı. Bunlara bağlı olarak, önümüzdeki sezon mali nedenlerle yüzde 30 küçülme planı içinde olan Galatasaray’da gönderilmesi planlanan futbolcuların başında 4 milyon Euro’yu aşan maliyetiyle Feghouli geliyor. (Hürriyet)

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Etiketler: galatasaray feghouli
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