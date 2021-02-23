Galatasaray'da Feghouli sevinci

Erzurumspor maçına hazırlanan Galatasaray'da Feghouli sevinci yaşanıyor.

23 Şubat 2021 Salı - 13:46
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Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte Alanya deplasmanına götürülmesine rağmen, hazır olmadığı için kadroya alınmayan Feghouli'nin hedefi, Erzurum sınavından sahada olmak...
 
Takımla çalışmalara katılan Sofiane Feghouli, cumartesi günkü karşılaşmada da süre almak istiyor.
 
SOL BEK İÇİN ACİL ÇÖZÜM
 
Galatasaray'da sol bek pozisyonunda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Eğer bu üç isimden hafta içerisinde geri dönen olmazsa, Fatih hocanın acil eylem planı belli. Terim, Erzurumspor maçında sol bekte Linnes'i oynatıp, sağ bekte Yedlin'e görev vermeyi düşünüyor.
 
Buna rağmen doktorlar, üç futbolcuyu da takıma bir an önce döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Etiketler: feghouli galatasaray
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