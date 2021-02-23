Galatasaray'da Feghouli sevinci

Takımla çalışmalara katılan Sofiane Feghouli, cumartesi günkü karşılaşmada da süre almak istiyor.

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Buna rağmen doktorlar, üç futbolcuyu da takıma bir an önce döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.