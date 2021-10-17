Galatasaray'da Feghouli'ye güle güle

Galatasaray'da Cezayirli yıldız Feghouli'nin tıpkı Falcao'da olduğu gibi hesabının kesileceği öğrenildi.

17 Ekim 2021 Pazar - 10:09
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Sezon başında kendisine takım bulması istenen Sofiane Feghouli çağrılara kulağını kapatınca mecburen takımda kalmıştı. Galatasaray yönetimi performansı kimseyi tatmin etmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuyu devre arasında göndermek için kolları sıvadı.
 
ALACAKLARININ BİR KISMI...
 
Takvim'in haberine göre Feghouli krizini çözmek için 'Falcao taktiği' uygulanacak. Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi alacaklarının bir kısmı ödenip feshedilmişti. Falcao da İspanya'ya gitmişti.
 
YARISINI TEKLİF EDECEKLER
 
Feghouli'nin Galatasaray'a bu sezonki maliyeti bonuslarla beraber 4 milyon Euro'nun üzerine çıkıyor. Yönetimin, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.
 
ŞU ANA KADAR ADIM ATMADI
 
Şu ana kadar ayrılık konusunda hiçbir adım atmayan Feghouli'nin bu teklife nasıl yaklaşacağı soru işareti. Tecrübeli yıldız teklifi kabul etmezse sezonu Galatasaray'da tamamlayacak. (Sabah)

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Etiketler: falcao feghouli
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