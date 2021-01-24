Galatasaray'da Feghuoli yine sakatlandı!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

24 Ocak 2021 Pazar - 16:35
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.
 
Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli sağ arka baldırından sakatlık geçirdi. Zemine sinirlenen ve oyuna devam edemeyen Feghouli, 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
 
Galatasaray'da yaşanan bu sakatlığın ardından Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Öte yandan Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sık sık zeminle ilgili sıkıntılar yaşadı. 

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Etiketler: feghouli galatasaray
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