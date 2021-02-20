Galatasaray'da Fernando Muslera devleşti!

Alanyaspor'u tek golle geçen Galatasaray'da Muslera, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin mimarı olurken bu sezon en çok kurtartış yaptığı maçı oynadı.

20 Şubat 2021 Cumartesi - 21:22
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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yıldızlaştı.
 
EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇI OYNADI
 
Özellikle maçın son bölümlerinde kalesinde devleşen Fernando Muslera, 6 kurtarışla Alanyaspor karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
 
Sakatlıktan döndükten sonra 7 maça çıkan deneyimli kaleci, kaleye gelen 31 isabetli şutun 28'inde gole izin vermezken sadece 3 gol yedi.
 
7'DE 7 YAPTI
 
Öte yandan Galatasaray, bu sezon Fernando Muslera'nın forma giydiği yedi Süper Lig maçını da kazandı.

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