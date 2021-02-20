Galatasaray'da Fernando Muslera devleşti!

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yıldızlaştı.

EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇI OYNADI

Özellikle maçın son bölümlerinde kalesinde devleşen Fernando Muslera, 6 kurtarışla Alanyaspor karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

Sakatlıktan döndükten sonra 7 maça çıkan deneyimli kaleci, kaleye gelen 31 isabetli şutun 28'inde gole izin vermezken sadece 3 gol yedi.

7'DE 7 YAPTI

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Fernando Muslera'nın forma giydiği yedi Süper Lig maçını da kazandı.