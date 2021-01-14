Galatasaray'da Fernando Muslera ve Feghouli sevinci!

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe - 23:00
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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
 
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
 
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
 
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.
 
Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.
 
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.
 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
 
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı.
 
Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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