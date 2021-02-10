Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi

Son oynanan Fenerbahçe maçında sergilediği mücadeleyle alkış toplayan Belhanda 24 karşılaşmada 8 gol 3 asist yaparken, 30 yaşındaki ‘10’ numaranın bu sezon hiç kırmızı kart görmemesinin yanı sıra, saha içerisinde oyunun tansiyonunu yükseltmemesi ve Belhanda’nın sadece işine odaklanması camiayı da bir hayli memnun ediyor.