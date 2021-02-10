Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Belhanda'ya yeni kontrat teklif edildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:25
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2017 yılında 8 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev’den transfer edilen ve yaklaşık 4 yıldır Galatasaray’da oynadığı futbolla yer yer sert bir şekilde eleştirilen Younes Belhanda’ya yeni bir kontrat önerildiği ortaya çıktı.
 
Sarı kırmızılı kulüpten 4 yılda 15 milyon euro’dan fazla para kazanan Belhanda için 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunan yönetimin Faslı futbolcudan yanıt beklediği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun bu öneriye sıcak baktığı bildirildi. 1,5 milyon Euro maaş belirlenen Belhanda’nın İstanbul Büyükçekmece’den aldığı ev bazı yatırımlarıyla Türkiye’den ayrılmayı düşünmediği kaydedilirken, Fatih Terim’in öğrencisi hakkında ‘Bu sezon üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor takımın önemli bir parçası” raporunu sunduğu ifade edildi.
 
Son oynanan Fenerbahçe maçında sergilediği mücadeleyle alkış toplayan Belhanda 24 karşılaşmada 8 gol 3 asist yaparken, 30 yaşındaki ‘10’ numaranın bu sezon hiç kırmızı kart görmemesinin yanı sıra, saha içerisinde oyunun tansiyonunu yükseltmemesi ve Belhanda’nın sadece işine odaklanması camiayı da bir hayli memnun ediyor.

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Etiketler: belhanda galatasaray
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