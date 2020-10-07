Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Bu sefer gidiyor

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Younes Belhanda için Arap takımları devrede.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 18:50
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Ülkemizde ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı; ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.
 
Al Rayyan ve Al Duahil talip olmuştu
 
Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.
 
'Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum"
 
Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.
 
7 maç 2 gol
 
Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.
 
(Milliyet)
 
 

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