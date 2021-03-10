Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Sözleşmesi resmen feshedildi

Galatasaray yönetimi, 3 milyon 350 bin Euro alan Younes Belhanda'ya sözleşmesini uzatmak için 1 milyon 350 bin Euro önermiş, Faslı yıldız ise '2 milyon 350 bin Euro isterim' cevabını vermişti.

"SENİN GALATASARAY KARİYERİN BİTTİ"

Ancak Sivasspor maçından sonra Younes Belhanda'nın Abdurrahim Albayrak , Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ı kastederek "Yöneticiler Instagram ve Twitter 'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" sözleri Galatasaray yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu.

Galatasaray yönetiminin "Sana yaptığımız teklifi geri çektik. Senin Galatasaray kariyerin bitti" sözleri sonrası Belhanda, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Ben kimseyi kastetmedim" paylaşımını yaptı.